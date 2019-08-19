On parmağında on marifet

FİLİSTİN ASILLI VE MÜSLÜMAN

Gösteri dünyasında her daim bakımlı haliyle göz dolduran Victoria's Secret’ın gözde modellerinden Gigi Hadid, ne kadar marifetli olduğunu gösterdi. Filistin asıllı Müslüman model, gayrimenkul geliştirme uzmanı babası Mohamed Hadid'le birlikte Los Angeles'taki malikanesinde mutfağa girdi. Türk kültürüyle özdeşleşen içli köfte, lahmacun, patlıcan salatası gibi yemekleriyle bezeli bir sofra kuran güzel model, masanın fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.