On parmağında on marifet
Dünyaca ünlü top model Gigi Hadid, babasıyla mutfağa girdi. Filistin asıllı manken, içli köfte, lahmacun, patlıcan salatası gibi yemeklerin de olduğu bir sofra kurdu.
FİLİSTİN ASILLI VE MÜSLÜMAN
Gösteri dünyasında her daim bakımlı haliyle göz dolduran Victoria's Secret’ın gözde modellerinden Gigi Hadid, ne kadar marifetli olduğunu gösterdi. Filistin asıllı Müslüman model, gayrimenkul geliştirme uzmanı babası Mohamed Hadid'le birlikte Los Angeles'taki malikanesinde mutfağa girdi. Türk kültürüyle özdeşleşen içli köfte, lahmacun, patlıcan salatası gibi yemekleriyle bezeli bir sofra kuran güzel model, masanın fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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