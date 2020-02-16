O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran oldu

O Ses Türkiye birincisi 2020 sezonunda şampiyonluğu elde eden yarışmacı oldu. Sezon boyunca finale kalabilmek için mücadele eden isimler rakiplerini birer birer eleyerek finale kadar yükseldi.

Yarışmacıların yanı sıra jüri üyelerinin de rekabet içerisinde olduğu gecede Hadise ve Beyaz ikişer Seda Sayan ve Murat Boz ise birer yarışmacı ile finale kaldılar.

O SES FİNALİSTLERİ KİMLERDİ?

15 Şubat’ta ekranda olan final bölümünde Hadise adına Eyüp ve Ceren, Beyazıt Öztürk adına Soner ve Uygar, Seda Sayan adına Alkan ve Murat Boz adına Turgut finalde mücadele eden isimler oldular.

O SES TÜRKİYE 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Sezon boyunca ipi göğüslemek için mücadele veren yarışmacılar final günü de son kez sahneye çıktılar. Oldukça heyecanlı görüntülerin ekrana geldiği final bölümünde şampiyon olarak büyük ödüle kavuşan yarışmacı ise Alkan oldu.