O da hacker kurbanı
Ünlü isimlerin hesaplarını ele geçiren bilgisayar korsanlarının son kurbanı, ABD’li şarkıcı Demi Lovato oldu.
SNAPCHAT'İNİ ELE GEÇİRDİLER
Geçen yıl temmuz ayında aşırı doz uyuşturucu kullandığı için ölümden dönen sanatçının Snapchat hesabını ele geçiren hacker'lar, Lovato’nun özel fotoğraflarını sızdırdı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, 27 yaşındaki şarkıcının ekibi fotoğrafların kaldırılması için çalışma başlattı. Genç popçuya hayranlarından da destek mesajları yağdı. Fotoğraflar birkaç saat sonra internetten kaldırıldı.
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