O da hacker kurbanı

SNAPCHAT'İNİ ELE GEÇİRDİLER

Geçen yıl temmuz ayında aşırı doz uyuşturucu kullandığı için ölümden dönen sanatçının Snapchat hesabını ele geçiren hacker'lar, Lovato’nun özel fotoğraflarını sızdırdı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, 27 yaşındaki şarkıcının ekibi fotoğrafların kaldırılması için çalışma başlattı. Genç popçuya hayranlarından da destek mesajları yağdı. Fotoğraflar birkaç saat sonra internetten kaldırıldı.