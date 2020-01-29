Nesrin Cavadzade sesiyle şaşırttı 

“Bir Rüya Gördüm” adlı 1960’lara ait eski bir şarkıyı seslendiren ve sonrasında klip için yeniden kamera karşısına geçen oyuncu hayranlarını mest etti. Filmden, daha önce paylaşılmamış görüntülerin de yer aldığı klip yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle karşılandı.