29 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:05:27
Nesrin Cavadzade sesiyle şaşırttı
Nesrin Cavadzade, 31 Ocak’ta seyirciyle buluşacak olan Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde şarkı söyledi.
“Bir Rüya Gördüm” adlı 1960’lara ait eski bir şarkıyı seslendiren ve sonrasında klip için yeniden kamera karşısına geçen oyuncu hayranlarını mest etti. Filmden, daha önce paylaşılmamış görüntülerin de yer aldığı klip yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle karşılandı.
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