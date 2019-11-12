"Mutluluğumu çalmak istiyorlar"

Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar ve genç sevgilisi Rüzgar Mağden'in aşkı büyük yankı bulmuştu. Zerrin Özer'in hüsranla biten evliliğinin ardından Gönül Yazar'ın ilişkisinin de biteceği iddia edilmişti. 85 yaşındaki sanatçı Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük yönetmen sevgilisi Rüzgar Mağden'le ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Dün sabah bir televizyon programına telefonla bağlanan bir kadın; Rüzgar Mağden’in 2 sene önce Doğa isimli birinin hayatına girerek ona cinsel içerikli video ve fotoğraflar göndererek yakınlık kurmaya çalıştığını ve Doğa’nın evlenmek üzere olduğu kişiyle arasını açtığını söyledi. Yayına bağlanan kadın, aynı zamanda Rüzgar Mağden’in hasta ruhlu bir kişi olduğunu iddia etti.

FOTOĞRAFLARI SAHTEYDİ

Hakkındaki iddialardan sonra telefonla canlı yayına bağlanan Rüzgar Mağden ise bir kadınla konuştuğunu ancak konuştuğu kişinin sahte bir fotoğraf üzerinden kendisiyle iletişim kurduğunu söyledi. Bir kadınla görüştüğünü ve ona cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini kabul eden Mağden, Gönül Yazar’la aşk yaşamaya başladıktan sonra mutluluğunu elinden çalmak istediklerini iddia etti. Hakkındaki iddialardan sonra sinirlerine hakim olamayan ve öfkeden deliye dönen Mağden’in bazı konuşmaları canlı yayına verilmedi. Mağden’in açıklamalarından sonra yeniden programa bağlanan kadın ise “Rüzgar Mağden arkadaşımı sosyal medya üzerinden taciz etti. 85 yaşındaki Gönül Yazar’ı da kandırıyor” dedi.