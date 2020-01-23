23 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 13:08:27
Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya'nın boşanması ortak karar
Geçtiğimiz haftalarda 10 yıllık meslektaş eşi Mustafa Üstündağ’dan boşanan oyuncu Ecem Özkaya, City’s Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
Oyuncu, boşanma hakkında kendisine yöneltilen sorulara ilk kez yanıt verdi. Özkaya, “Zor bir süreçti. Ortak aldığımız bir karardı. Daha fazla konuşmak istemiyorum, gerekli açıklamamızı yaptık” diyerek mekandan ayrıldı.
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