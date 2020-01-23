Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya'nın boşanması ortak karar

Oyuncu, boşanma hakkında kendisine yöneltilen sorulara ilk kez yanıt verdi. Özkaya, “Zor bir süreçti. Ortak aldığımız bir karardı. Daha fazla konuşmak istemiyorum, gerekli açıklamamızı yaptık” diyerek mekandan ayrıldı.