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12 Aralık 2019 Perşembe 15:02:14 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 15:03:22

Mucize Doktor Nazlı kim? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir?

FOX Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor oyuncularının kim olduğu merak ediliyor. Başrol karakteri Doktor Ali ile iyi anlaşan doktor Nazlı merak edilen karakterler arasında yer alıyor. Mucize Doktor Nazlı kim? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Doktor Ali ile en iyi anlaşan ve aynı zamanda Ferman Hoca'ya duyduğu ilgisi ile tanınan Mucize Doktor Nazlı hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Mucize Doktor Nazlı kim? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. FOX Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor oyuncularının kim oldukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Nazlı karakteri de yer alıyor. Mucize Doktor Nazlı'nın kim olduğu ve Mucize Doktor'un Nazlı karakterine can veren Sinem Ünsal'ın hayatı ile ilgili merak edilenler haberimiz ieçrisinde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR NAZLI KİMDİR?

20'lerinde, cerrahi asistanı, Ali’nin ilk ve büyük aşkı. Empati yeteneği yüksek, bu yüzden fazla bağlanabiliyor. Nazlı hastanenin en gelecek vaat eden cerrahi asistanlarından biri. Bağımlılıksa onun en hassas noktası. Bu konuya en ufak bir tahammülü bile yok. Ailesinde yaşadığı travması yüzünden de erkeklere güvenmekte hep zorlandı. Güzel ve akıllı bir kız olmasına karşın pek ilişki yaşamadı, hayal kırıklığına uğramaktan korktu, kendini hep korudu. Onun bu zırhını aşmayı ilk başaran Ferman oldu. Nazlı yakışıklı, başarılı cerraha önce hayran, sonra da sırılsıklam aşık oldu. Kendini alamadı, ne olduğunu, başına ne geldiğini o bile anlamadı. Ama Ferman’ın Beliz’le ilişkisini bildiği için platonik takılıyor. 

MUCİZE DOKTOR'UN NAZLI'SI SİNEM ÜNSAL KİMDİR?
 
21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı.
2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı.

Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı. 

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya,
2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.
2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi.
2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Diziler

2016-17 Çoban Yıldızı dizi /Most Yapım
2017-18 Siyah Beyaz Aşk dizi / D Yapım
2018-19 Kızım dizi / Med Yapım
2019-... Mucize Doktor dizi / MF Yapım

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları
 
2019-... Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi

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