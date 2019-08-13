13 Ağustos 2019 Salı 11:21:35 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 12:01:03
Muazzez Ersoy'dan ilginç itiraf: Bu kadar çanta ve kıyafet almasam 5 malikane alırdım
Muazzez Ersoy, "Bu kadar çanta ve ayakkabıya, milyon dolarlık dört-beş tane malikane alırdım" dedi.
Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Ersoy hayatına ve harcamalarına dair ilginç bir açıklamada bulundu.
Ersoy, "Valla bu kadar çanta ve ayakkabıya, milyon dolarlık dört-beş tane malikane alırdım. Çok masraflı bir meslek yapıyoruz. Mecburen almak zorundayız. Bir kıyafetini üç kere giyebiliyorsun, dördüncüde 'Başka elbisesi yok mu?' diyorlar" ifadelerini kullandı.
Sabah
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT