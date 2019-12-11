Merve Özbey merdivenden yuvarlandı! Ayak parmakları kırıldı

19 Ocak'ta nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı yeni bir eve taşındı. Yeni evini yerleştirmek için uğraşan şarkıcı, evinin merdivenlerinden düşerek sağ ayak parmaklarını kırdı. Parçalı kırıkları olan Merve Özbey, apar topar ameliyata alındı.