11 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 00:21:02
Merve Özbey merdivenden yuvarlandı! Ayak parmakları kırıldı
Sevgilisi Kenan Koçak'la geçtiğimiz pazar akşamı nişanlanan Merve Özbey, dün ev kazası geçirdi.
19 Ocak'ta nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı yeni bir eve taşındı. Yeni evini yerleştirmek için uğraşan şarkıcı, evinin merdivenlerinden düşerek sağ ayak parmaklarını kırdı. Parçalı kırıkları olan Merve Özbey, apar topar ameliyata alındı.
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