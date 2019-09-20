20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 22:09:25
Memleketinde dizi çekecek
Önceki akşam Ortaköy’de bir mekan açılışına tek başına katılan Görkem Sevindik, ’Önümüzdeki hafta Adana’ya gideceğim, çekimler başlıyor. İnşallah seyircinin karşısına çok güzel bir proje ile çıkacağım’ diye konuştu.
Görkem sevindik Murat Yıldırım’ın da kadrosunda olduğu Ramo dizisinde rol alacak.
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