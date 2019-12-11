Melis Sezen dünya sıralamasında ilk 100'de!

Oylar ile belirlenen sıralamada tek Türk olan Melis Sezen, ‘Joker’in yıldızı Joaquin Phoenix’in ardından 84. sırayı kaptı.

‘Blade Runner’da oynayan Ana de Arnas’ın birinci geldiği listenin ilk 10’unda Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci de var.

Listede dana önce ilk 500'te Kıvanç Tatlıtuğ, Ayça Ayşin Turan, Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Farah Zeynep Abdullah, Elçin Sangu, Hande Erçel yer almıştı.