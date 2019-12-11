11 Aralık 2019 Çarşamba 12:59:26 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 13:00:25
Melis Sezen dünya sıralamasında ilk 100'de!
Mucize 2 ile gündemde olan Melis Sezen dünya üzerindeki tüm filmlerin veritabanını tutan IMDb sitesinin Starmetre ile dünya üzerinde ilk 100'e girdi.
Oylar ile belirlenen sıralamada tek Türk olan Melis Sezen, ‘Joker’in yıldızı Joaquin Phoenix’in ardından 84. sırayı kaptı.
‘Blade Runner’da oynayan Ana de Arnas’ın birinci geldiği listenin ilk 10’unda Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci de var.
Listede dana önce ilk 500'te Kıvanç Tatlıtuğ, Ayça Ayşin Turan, Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Farah Zeynep Abdullah, Elçin Sangu, Hande Erçel yer almıştı.
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