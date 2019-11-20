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20 Kasım 2019 Çarşamba 14:40:07 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 14:43:50

MasterChef Murat geri döndü!

MasterChef programından diskalifiye olan Murat Özdemir papağına işkence ettikten sonra uzun süre gündem olmuştu. Bir süredir ortalarda gözükmeyen Özdemir Instagram hesabıyla geri döndü.

Masterchef programından diskalifiye olan Murat Özdemir papağına işkence ettikten sonra uzun süre gündem olmuştu. Bir süredir ortalarda gözükmeyen Özdemir Instagram hesabıyla geri döndü.

Tv8 ekranlarında ekrana gelen 'MasterChef' yarışmasıyla bir anda popüler olan ve sonrasında 'Bahtiyar' adlı papağanına işkence ettiği görüntülerle çok konuşulan Murat Özdemir, uzun bir aradan sonra sosyal medyaya geri döndü.

Yaşanan olayların ardından Instagram hesabındaki tüm paylaşımları silen Özdemir, dün akşam bir video paylaştı. Kısa sürede 15 binin üzerinde görüntülenin videoya gelen yorumlar da oldukça ilginçti.

Murat Özdemir'in takipçileri videoya; "Kral geri döndü", "Piyasa neredeyse Yasin'e kalacaktı", "Kral neredesin sen? Özlettin kendini", "Nasıl unuttuk ama seni", "Ne yaptınız hesabı mı hacklediniz?" gibi yorumlar yaptı.

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