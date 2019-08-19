Leyla’yla ilk fotoğraf
Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel’le nikâh masasına oturan oyuncu Seda Bakan, Leyla ismini verdikleri bebeğini geçen cuma günü dünyaya getirdi.
Geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından kızının ilk fotoğrafını paylaşan oyuncu, “Bebişkomuz Leyla'yı Allah'ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah” notuyla yayınladı. Bakan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.
Seda Bakan’ın kızı Leyla’yla yaptığı paylaşıma sanat camiası da yorum yaptı. Songül Öden “Canımmmm. Hoş gelmiş. Maşallah size” yazarken Demet Akalın, “Gördüğüm en güzel anne fotoğrafı. Sarılasım geldi sana” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT