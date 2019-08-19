Leyla’yla ilk fotoğraf

Geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından kızının ilk fotoğrafını paylaşan oyuncu, “Bebişkomuz Leyla'yı Allah'ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah” notuyla yayınladı. Bakan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Seda Bakan’ın kızı Leyla’yla yaptığı paylaşıma sanat camiası da yorum yaptı. Songül Öden “Canımmmm. Hoş gelmiş. Maşallah size” yazarken Demet Akalın, “Gördüğüm en güzel anne fotoğrafı. Sarılasım geldi sana” dedi.