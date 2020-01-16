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16 Ocak 2020 Perşembe 14:42:54 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 15:43:47

Kubilay Aka'nın ihaneti ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yaz ilişkilerini sonlandıran Kubilay Aka ve Miray Daner'in geçtiğimiz günlerde ilişkisine şans verdiği iddia edilmişti. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa ekibi Kubilay Aka'nın ihanetini ortaya çıkardı.

İlişkilerine ikinci bir şans tanıdıkları iddia edilen Kubilay Aka ve Miray Daner ilişkisinde yeni bir kriz ortaya çıktı. 2.Sayfa'da yer alan habere göre Kubilay Aka'nın Miray Daner ile olan ilişkisi sırasında bir kızla mesajlaştığı ortaya çıktı.

İzmir'de 25 yaşında bir üniversite öğrencisi ile mesajlaşan Kubilay Aka'nın genç kıza cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Genç kızın kendisine Miray ile olan ilişkisini hatırlatması üzeri Akay genç kıza "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı verdi. Aka ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söyledi.

İddialara göre kızdan sürekli video göndermesini isteyen Aka genç kıza duygusal vaatler bulunmuş ve bu vaadleri yerine getirmemişti. Gizli buluşmaların ardından genç kızla birden ilişkisini kesmesi genç kızı sinirlendirdi bu nedenle de genç kız intikam olarak mesajlarını 2.Sayfa ekibine göndererek Aka'yı ifşa etti.

İddialar için 2.Sayfa canlı yayına bağlanan Kubilay Aka, "Bu konuyla alakalı kız tarafından tehdit alıyorum. Bu durum için savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.  Paylaşımlardan haberdar değilim. Ne olursa olsun bir insanla aranızdaki özel görüşmeyi ifşa edemezsiniz. Bu sabah bu konu için karakoldayım. Bundan sonra hukiki süreç işleyecek. Ben yolun daha başındayım böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm. Kötü bir tecrübe oldu" cevabını verdi.

 

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