Kritik uyarı! Sahte oyunculuk ajanslarına dikkat

Hayallerine uğruna sahte ajansların sahte vaatlerine kanmamaları gerektiğini ifade eden Sait Emir, “Sosyal medyanın hızla yayılması ile gençlerin popüler olma, tanınma isteği de arttı. Takipçi sayısı artan, çeşitli fotoğraflarını paylaşan gençlere, özellikle de genç kızlara özelden sahte iletişim bilgileri ile mesajlar atıldığını duyuyoruz. Gençler kendilerine gelen bu mesajları değerlendirmeden önce iyi araştırma yapmalılar. Oyuncu, manken, model olmak isterken parasını kaptırma ya da farklı biçimlerde zarar görme durumları yaşanabilir.” dedi.

Türkiye’nin ilk 4K moda kanalı Fashion Top TV’nin kurucusu olan Sait Emir sözlerine; “Çağrılan adreste gerçekten bir ajans olup olmadığı konusu çok önemli. Bir de kayıt için çok fahiş bedeller isteniyorsa gençler bir durup düşünmeli. Hayallerinizi çaldırtmayın.” ifadeleri ile devam etti.