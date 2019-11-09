Komedyenliğe göz kırpıyor

“Aşk-ı virane”, “İlle de uğruna ölmem mi gerek”, “Ördü kader ağlarını”, “Sevdaluğun sarmadi”, “Emri olur” şarkılarının hep bir ağızdan söylendiği konserde ünlü şarkıcı standup gösteri de yaptı. Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal taklitleri yapan Güney, sevenlerini kahkahaya boğdu.