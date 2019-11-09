09 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 00:40:40
Komedyenliğe göz kırpıyor
Sevilen şarkıcı Yusuf Güney, Akustik Muhabbet temasıyla düzenlenen konserde sevenleriyle buluştu.
“Aşk-ı virane”, “İlle de uğruna ölmem mi gerek”, “Ördü kader ağlarını”, “Sevdaluğun sarmadi”, “Emri olur” şarkılarının hep bir ağızdan söylendiği konserde ünlü şarkıcı standup gösteri de yaptı. Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal taklitleri yapan Güney, sevenlerini kahkahaya boğdu.
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