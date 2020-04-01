Kıvanç Tatlıtuğ da hastaneye kaldırıldı

Tatlıtuğ, koronavirüs salgınının Türkiye'de lokal olarak yayılmasıyla birlikte eşi Başak Tatlıtuğ'la birlikte Kemerburgaz'daki evine kapanmıştı. Çift, yaklaşık 3 haftadır orman içindeki kütük evden dışarı çıkmıyordu.

KENDİSİNİ İYİ HİSSETMİYOR

Buna rağmen bir önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital’a gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ’un koronavirüsten şüphelendiği ileri sürüldü.