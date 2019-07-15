'Kendim çeker kendim oynarım'

Yılmaz Erdoğan’la 12 yıl evli kaldıktan sonra boşanan oyuncu Belçim Bilgin, kariyerinde yeni bir hamle yapmaya kara verdi. Yurtiçinde ve dışında birçok başarıya imza atan Bilgin, şimdi de yapımcı olmaya karar verdi. Marka yüzü olduğu kozmetik markasının reklam filmini yapımcı olarak çeken Bilgin, ulusal ve uluslararası filmlerin yapımcılığına da hazırlanıyor. Yapımcılığa adım atmasıyla ilgili konuşan Bilgin, “Bir hikayenin peşine düşeyim ve o hikayede benim sorumluluğunu aldığım şeyler olsun” dedi.