Kendall Jenner'ın milyonlarca dolarlık evi görüntülendi

Ünlü model Kendall Jenner, birçok hayranı tarafından çok merak edilen evinden paylaşımlar yaptı.

24 yaşındaki Kendall Jenner, iki yıl önce Charlie Sheen'den satın aldığı Beverly Hills'teki malikanesine yaptığı Noel ve yeni yıl süslemelerinin görüntüsünü paylaştı.

Jenner'ın, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde paylaştığı bu görüntüler, ünlü modelin evinin iç dekorasyonu hakkında da takipçilerine fikir verdi.

Kendall Jenner, Batı Hollywood'daki ilk evini satıp 8,5 milyon dolara bu evi satın aldı. Sonra da hatırı sayılır bir para harcayarak yeniden dekore ettirdi.

Kendall Jenner, kariyer basamaklarını da neredeyse 'koşarak' tırmandı.

Ünlü, zengin ve zaten göz önünde bir aileden geliyor olmanın avantajlarını da sonuna kadar kullanan Jenner, bir anda ünlü moda markalarının tanıtım yüzü yapmak için sıraya girdiği bir top model haline geldi.

Kendall Jenner geçen yıl dünyanın en çok kazanan modelleri sıralamasında ilk ondaydı.

İspanyol tarzında inşa edilen malikanenin beş yatak odası, altı tane banyosu var.

1991 yılında inşa edilen malikanede bir sinema salonu, yüzme havuzu, spa merkezi, tenis kortu gibi bölümler de bulunuyor.