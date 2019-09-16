16 Eylül 2019 Pazartesi 09:53:05 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:57:44
Kenan İmirzalıoğlu’na haftalık 250 bin TL'lik yeni teklif
Kaşesi yüksek oyuncular arasında yer alan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na, şimdi de sunuculuk teklifi gitti.
Kenan Işık'ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası uzun süredir 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışma programının sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyerek görevini bırakmıştı.
250 BİN TL TEKLİF EDİLDİ
Yıldırım’ın yerine Kenan İmirzalıoğlu’na teklif götürüldüğü iddia edildi. Bölüm başı 250 bin TL teklif edilen oyuncu, projeye sıcak bakıyor.
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