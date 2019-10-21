Kavga büyüdü

Şarkıcı Berkay, önceki akşam bir AVM’de konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan popçu, eşi Özlem Ada Şahin’le Demet Akalın arasındaki saat kavgası hakkında konuştu. “Demet bizim kardeşimiz, ablamızdır. Allah razı olsun saat hediye etti. Biz de arayıp teşekkür ettik. Bu artık hediye ettiğiniz kişinindir. Arkasından kovalamamak lazım. Arayıp sorduk. Değiştiriyorum dedim. Sıkıntı yok değiştir dedi. Olay bundan ibaret” açıklamasını yaptı.

SIKINTISI OLAN ARASIN

Gazetecilerin, “Demet Akalın telefon görüşmesi olmadığını söylüyor. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz'' sorusunu yanıtlayan şarkıcı, olayın Temmuz ayında gerçekleştiğini, şimdi haber olmasına anlam veremediğini söyledi. Saati değiştirmek istediklerini söyleyen şarkıcı, “Saatin alındığı yer çok para istedi. Biz de daha uyguna bir yer bulduk ve saati oradan almak istedik. Hepsi bu. Konunun neden uzadığnı anlamadım” dedi. Demet Akalın’a kırgın olduklarını da ifade eden şarkıcı “ Benim eşim şarkıcı ya da oyuncu değil. Bu işlerin içine çekmeyeceksiniz. Bir sıkıntı varsa, sosyal medyadan yazılmaz. Telefonla konuşulur ya da yüz yüze” dedi.

'HANIMINI SUSTUR BERKAY'

Gecenin ilerleyen saatlerinde Etiler’de sahnesi olan Demet Akalın da Berkay’ın sözlerine sert çıktı.Mekana pijamasıyla gelen şarkıcı, saat polemiğiyle ilgili sorulara “ Beni konuşturmayın”diyerek cevap verdi. Daha sonra muhabirlerin ısrarla Berkay Şahin’in “Demet ablayla biz konuştuk aslında, neden yalanlıyor anlamadım” şeklindeki açıklamaları hatırlatılması üzerine Akalın, Berkay’a çok kırgın olduğunu söyleyerek, “Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder rezil de” dedi.