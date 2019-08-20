Karnını böyle gizledi... Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemiyor!
Halit Ergenç ile eşi Bergüzar Korel, Kanyon AVM'de objektiflere takıldı. 3 aylık hamile oyuncu, belirgin olmaya başlayan karnı ortaya çıkmasın diye bol bir kıyafet tercih etti.
Oyuncu Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç önceki gün Levent’teki Kanyon AVM’de görüntülendi. 3 aylık hamile olan Korel, karnı belli olmasın diye bol bir sweatshirt giydiği görüldü.
Çift bebeklerinin cinsiyetini henüz öğrenmedi. Bir iddiaya göre; doğum anına kadar öğrenmek istemiyorlar. 2009’da evlenen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in oğulları Ali ise 9 yaşında.
Bergüzar Korel ‘Vatanım Sensin’ dizisinin final yapmasının ardından ‘Kızlar ve Oğlanlar’ adlı tek kişilik oyunuyla seyirci karşısına çıkmış, bu arada tekrar anne olmak istediğini de belirtmişti.
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