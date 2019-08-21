21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 01:32:52
Kardeşle gezinti
Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün Nişantaşı’nda kız kardeşi Burcu Özyıldız’la görüntülendi.
Sarmaş dolaş alışveriş turuna çıkan kardeşler, günlerinin çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Geçtiğimiz sezon ‘Alice Müzikali’nde şapkacıyı canlandıran Özyıldız, yeni sezonda da müzikalde olacağını söyleyerek “Önümüzdeki sezon için sadece Alice’e konsantre olmuş durumdayım” dedi. Yaz tatilini de eğitim alarak değerlendirdiğini ekleyen Özyıldız, “Bu yaz kendime zaman ayırdım. Kişisel gelişmeler üzerinde çalıştım” dedi.
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