Kardeşle gezinti

Sarmaş dolaş alışveriş turuna çıkan kardeşler, günlerinin çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Geçtiğimiz sezon ‘Alice Müzikali’nde şapkacıyı canlandıran Özyıldız, yeni sezonda da müzikalde olacağını söyleyerek “Önümüzdeki sezon için sadece Alice’e konsantre olmuş durumdayım” dedi. Yaz tatilini de eğitim alarak değerlendirdiğini ekleyen Özyıldız, “Bu yaz kendime zaman ayırdım. Kişisel gelişmeler üzerinde çalıştım” dedi.