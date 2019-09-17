Karavan telaşı

Geçtiğimiz hafta doğum sonrası ilk konserini veren Bengün önceki akşam da Eskişehir’deydi. Konsere hazırlanırken ‘Karavan telaşını özlemişim’ diyerek paylaşım yapan şarkıcı sahne sonrası hiç zaman kaybetmeden yola çıktı. İstanbul’a dönerken ‘Şimdi de bebişimi doyurmaya yetişirim’ mesajıyla paylaşım yaptı.