17 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 01:32:27
Karavan telaşı
Ağustos ayının ilk haftası kızı Zeynep’i kucağına alan Bengü, konserlerine devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta doğum sonrası ilk konserini veren Bengün önceki akşam da Eskişehir’deydi. Konsere hazırlanırken ‘Karavan telaşını özlemişim’ diyerek paylaşım yapan şarkıcı sahne sonrası hiç zaman kaybetmeden yola çıktı. İstanbul’a dönerken ‘Şimdi de bebişimi doyurmaya yetişirim’ mesajıyla paylaşım yaptı.
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