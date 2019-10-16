16 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 21:47:27
Joker gecesi
İşadamı Sadettin Saran ve sevgilisi Emina Jahovic önceki gün İstinye'deydi.
Uzun zamandır ilişkilerini gözden uzakta yaşadıktan sonra artık görüntü vermekten kaçınmayan çift, akşam saatlerinde sinema katında görüntülendi. Emina, Joker'i izleyeceklerini dile getirdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Şeyma Subaşı'nın Instastory paylaşımındaki Acun Ilıcalı detayı kafa karıştırdı
- Sağlık sorunları yaşayan Meryem Uzerli'nin son hali dikkat çekti
- Ehliyetine el konulan Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama
- Amerikalı şarkıcı Della Miles'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'u çabuk unuttu!