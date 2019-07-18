18 Temmuz 2019 Perşembe 21:44:02 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 21:45:54
Jean Claude Van Damme Bodrum'da
Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Bodrum ilçesine geldi.
Tatil için ilçeye geldiği öğrenilen Damme, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan özel araçla alındı.
Bodrum'daki otelde tatil yapacağı belirtilen Damme, alandaki polis memuruyla fotoğraf çektirdi.
Sıcak tavırlarıyla dikkati çeken ünlü aktör, konaklayacağı otele doğru hareket etti.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Jean Claude Van Damme Bodrum'da
- Murat Başoğlu hakkında skandal iddia! Altuntaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
- Geçtiğimiz günlerde boşanmışlardı... Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı
- Hande Doğandemir o görüntüye 50 bin lira istiyor! 'Babama ölüm tuzağı kurmadım'
- Senem Göktürk-Emre Ön aşkı nikah masasında bitti