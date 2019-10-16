16 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 21:41:28
'İyi ki doğdun ömrüm'
Oyuncu Amine Gülşe eşi Mesut Özil’in doğum gününü paylaştığı bu fotoğraf karesiyle kutladı.
Gülşe, fotoğrafın altına, “Doğum günün kutlu olsun ömrüm! Nice mutlu senelere inşallah... Seni çok seviyorum iyi ki varsın” notunu düştü.
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