16 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 03:47:27
İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın yeni film heyacanı
Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın paylaştığı Şuursuz Aşk filminin basın toplantısı, önceki gün Sarıyer’de gerçekleştirildi.
Film ekibinin tam kadro katıldığı toplantıda, Yusuf karakterini canlandıran Hacıoğlu, filmin hikayesini naif ve derin olarak açıkladı. Gişeden umutlu olduklarını söyleyen oyuncu, “Biz evde kendimiz izlemek için film yapmadık. İzleyicileri filmimizi izlemeye sinemalara bekliyoruz” dedi. Oldukça heyecanlı olduğu görülen Ebru Şahin ise “Heyecanla vizyon tarihini bekliyoruz. Bu projede olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.
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