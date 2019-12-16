İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın yeni film heyacanı

Film ekibinin tam kadro katıldığı toplantıda, Yusuf karakterini canlandıran Hacıoğlu, filmin hikayesini naif ve derin olarak açıkladı. Gişeden umutlu olduklarını söyleyen oyuncu, “Biz evde kendimiz izlemek için film yapmadık. İzleyicileri filmimizi izlemeye sinemalara bekliyoruz” dedi. Oldukça heyecanlı olduğu görülen Ebru Şahin ise “Heyecanla vizyon tarihini bekliyoruz. Bu projede olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.