16 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 03:36:02
Işın Karaca: Orhan Gencebay benim manevi babam
Işın Karaca ve Arif Susam önceki akşam Etiler’de sahne aldı.
Geceyi seslendirdiği şarkılarla başlatan Arif Susam'dan sonra Işın Karaca hayranlarıyla buluştu. Orhan Gencebay'dan “Batsın Bu Dünya” adlı şarkıyı seslendiren Karaca, “Annem Şeniz Hanım'ın çocukluk arkadaşı olmasından dolayı Orhan Gencebay benim manevi babamdır. Yeri ve kıymeti bende çok başka ve değerlidir” şeklinde konuştu.
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