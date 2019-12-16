Işın Karaca: Orhan Gencebay benim manevi babam

Geceyi seslendirdiği şarkılarla başlatan Arif Susam'dan sonra Işın Karaca hayranlarıyla buluştu. Orhan Gencebay'dan “Batsın Bu Dünya” adlı şarkıyı seslendiren Karaca, “Annem Şeniz Hanım'ın çocukluk arkadaşı olmasından dolayı Orhan Gencebay benim manevi babamdır. Yeri ve kıymeti bende çok başka ve değerlidir” şeklinde konuştu.