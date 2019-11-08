İpek'ten müjde

Hamilelik haberini takipçileriyle paylaşan oyuncu, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Çok küçük aslında birazcık zaman geçsin, bu güzel haberi öyle paylaşalım istedik ama duyuldu. Önümüzde 2 aylık kritik süreç var, ben henüz 6 haftalık hamileyim. Allah bağışlayınca bizim için de sürpriz oldu” diye konuştu.