08 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 00:16:55
İpek'ten müjde
Geçtiğimiz nisan ayında Murat Evler'le nikah masasına oturan İpek Tanrıyar, bebek bekliyor.
Hamilelik haberini takipçileriyle paylaşan oyuncu, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Çok küçük aslında birazcık zaman geçsin, bu güzel haberi öyle paylaşalım istedik ama duyuldu. Önümüzde 2 aylık kritik süreç var, ben henüz 6 haftalık hamileyim. Allah bağışlayınca bizim için de sürpriz oldu” diye konuştu.
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