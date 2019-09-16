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16 Eylül 2019 Pazartesi 10:22:03 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:23:06

İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü kimdir? Alper Kömürcü kaç yaşında?

İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü kimdir? Alper Kömürcü kaç yaşında? magazin gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türk Pop usta isimlerinden Kayahan'ın eski eşi olan başarılı sanatçı İpek Açar, geçtiğimiz günlerde nişanlısı müzisyen Alper Kömürcü ile dünya evine girdi. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti ile ilgili merak edilen konular araştırılmaya başlandı. Merak edilen konular arasında Alper Kömürcü'nün yaşı da yer aldı. İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü ile ilgili merak edilenler haberimizde..

Türk Pop usta isimlerinden Kayahan'ın eski eşi olan başarılı şanatçı İpek Açar, geçtiğimiz günlerde nişanlısı müzisyen Alper Kömürcü ile dünya evine girdi. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan İpek Açar ve Alper Kömürcü çiftinin şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü yaptı. Çiftin hayatlarını birleştirmelerinin ardından Alper Kömürcü ile ilgili merak edilen konular araştırılmaya başlandı. Peki, İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü kimdir? Alper Kömürcü kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

ALPER KÖMÜRCÜ KAÇ YAŞINDA?

Alper Kömürcü 1980 yılında Ankara'da doğdu. Alper Kömürcü, 39 yaşındadır.

ALPER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

Kömürcü, 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nü kazandı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne burslu olarak kabul edildi. 2005 yılında Emrehan Halıcı'nın kurmuş olduğu Halıcı Bilişim Şirketi'nin düzenlediği "Bilgisayarla Beste Yarışması"nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye 1.liği kazandı.

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisans programını kazandı ve eğitimini tamamladı. Müzik sektörünün önde gelen prodüktörlerinden İskender Paydaş'ın ve Cihan Sezer'in asistanlığını yaptı.

Birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer aldı. Show Tv ve Plato Yapım'ın ortak projesi M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda En İyi Beste ve En İyi Aranjör ödüllerini kazandı. 2014'ün Mart ayında ilk solo albümü MAT'ı çıkarttı.

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