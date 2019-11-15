İki ayda balerin oldu

Oyunun en iddialı karakterlerinden balerin Sevda’ya hayat veren Çiğdem Batur, rolü için uzun bir hazırlık süreci geçirdi. Partneri Rudiyev’i, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçısı Oliver Spence oynuyor. İki ay boyunca hem provalara hem de bale derslerine devam eden güzel oyuncu, yetişkin bale kursuna giderek temel bale eğitimi aldı. Batur, işiyle ilgili kendini geliştirmeyi, yatırım yapmayı ve disiplini sevdiğini dile getirdi.