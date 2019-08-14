14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:28:51
Huzur evine gidecek
Pop müziğin genç temsilcilerinden olan Ece Seçkin, önceki gün Yalova Çınarcık’ta konser verdi.
Sahnede bayram mesajı veren genç şarkıcı, huzur evini ziyaret edeceğini söyledi. “Değerlerimizi unutmayalım, kıymetini bilelim. Büyüklerimizi, küçüklerimizi sadece bayramlarda değil her zaman düşünüp, mutlu edelim” diyen şarkıcı, “Konserlerim sebebiyle ziyaret edemediğim huzur evindeki büyüklerimi unutmadım. Bayramdan hemen sonra onlara sarılmaya, ziyaret etmeye gideceğim” dedi.
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