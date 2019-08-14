Huzur evine gidecek

Sahnede bayram mesajı veren genç şarkıcı, huzur evini ziyaret edeceğini söyledi. “Değerlerimizi unutmayalım, kıymetini bilelim. Büyüklerimizi, küçüklerimizi sadece bayramlarda değil her zaman düşünüp, mutlu edelim” diyen şarkıcı, “Konserlerim sebebiyle ziyaret edemediğim huzur evindeki büyüklerimi unutmadım. Bayramdan hemen sonra onlara sarılmaya, ziyaret etmeye gideceğim” dedi.