Hayranlara polisli önlem

Yaman'ın geleceğini öğrenen hayranları havalimanını tıklım tıklım doldurdu ve yakışıklı oyuncuyu beklemeye başladı. Can Yaman'ın havalimanına gelmesiyle birlikte ise adeta bir izdiham yaşandı. Yaman'ın hayranları, ünlü oyuncuyla fotoğraf çekinmek için birbirleri ile yarışırken etrafını sardılar. Yaman, hayranları oluşturduğu kalabalıktan polis eşliğinde çıkabildi. O anların videosunu paylaşan Yaman, “Roma'ya olağanüstü bir varış oldu.. İlginiz ve sevginiz için çok teşekkürler” notunu yazdı.