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18 Ağustos 2019 Pazar 21:28:34 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 21:36:04

Havada aşk kokusu mu var?

Simge Sağın ve Metin Hara aşk iddiaları ile gündeme bomba gibi düştü. İkili aşk mı yaşıyor?

Şarkıcı ve söz yazarı Simge Sağın, dört yıl birlikte olduğu eski sevgilisi aranjör Ozan Bayraşa'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcının adı bu ayrılığın ardından Mustafa Sandal ile anıldı. Şimdiler de ise Simge Sağın'ın Metin Hara ile yeni bir aşka adım attığı konuşuluyor.

Yazarlık yapan Metin Hara'nın seminerleri sırasında ikili biraraya gelmiş ve bu arkadaşlığı ilerletmişler. 

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile geçen yaz ilişkisini bitiren Metin Hara'nın adı Simge Sağın ile anılıyor. Çiftin bu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamak istedikleri yakın çevrelerince biliniyor. 

Öte yandan bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan ünlü model Adriana Lima ise yeni Türk sevgilisi Emir Uyar ile birlikteliğine devam ediyor. İkili son olarak, Mikonos'ta el ele objektiflere takılmıştı

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