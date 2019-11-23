Hande'yi özlüyor

Önceki gün müzikseverlerle buluşan 'Afeta' adlı albümünün kutlamasını yaptıklarını söyleyen popçu, “Çok yorulduk ama inanılmaz keyifli bir albüm oldu” dedi. Sevgilisi Hande Erçel’in geçtiğimiz günlerde başlayan dizisi ‘Azize’yi çok beğendiğini de sözlerine ekleyen Murat Dalkılıç, “Arada bir sete ziyarete gidiyorum. Yoğunluktan görüşemeyeceğiz yoksa” diyerek dert yandı.