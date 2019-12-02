02 Aralık 2019 Pazartesi 12:31:19 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 13:06:15
Hande Erçel, ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor
Ünlü oyuncu, Türk-İran ortak yapımı Mest-i Aşk filminde Kimya Hatun rolünde seyirci karşısına çıkacak.
Kimya, Mevlana ile Kerra Hatun’un evlatlığıdır. Mevlana’nın isteği üzerine Şems’le evlenir, ancak evlendikten kısa bir süre sonra vefat eder.
İran sinemasının ünlü yönetmenlerinden Hassan Fathi’nin yönettiği film, 2020’de vizyona girecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT