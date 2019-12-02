Hande Erçel, ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor

Kimya, Mevlana ile Kerra Hatun’un evlatlığıdır. Mevlana’nın isteği üzerine Şems’le evlenir, ancak evlendikten kısa bir süre sonra vefat eder.

İran sinemasının ünlü yönetmenlerinden Hassan Fathi’nin yönettiği film, 2020’de vizyona girecek.