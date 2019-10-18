Gülnihal Açıkgöz, Hadise'nin teklifini reddetti

Hadise'nin, annesine Belçika’da tek kalmaması için Tarabya’daki evinde birlikte yaşamayı teklif ettiği öğrenildi. Ancak şarkıcı umduğu yanıtı bulamadı.

'İSTANBUL BANA İYİ GELMİYOR'

Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'den "İstanbul bana iyi gelmiyor" yanıtını aldı. 'Ret' cevabı üzerine şarkıcı, sık sık Belçika’ya gidecek.

NELER OLMUŞTU?

Geçen yıl temmuz ayında Hadise'nin annesi intihara kalkışmıştı. Annelerinin durumuyla sarsılan Açıkgöz kardeşler kavga etmişlerdi. Hadise, ablası Hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz'le çalışmayı bırakmıştı. Ablasıyla küs olan ancak daha sonra kardeşiyle barışan Hadise, Derya'yı geçen günlerde yine Belçika'ya göndermişti.