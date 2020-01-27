Gülden'in çocukluk hayali gerçek oldu

Çıkardığı ve yazdığı şarkılarla sektöründe kalıcı işlere imza atan başarılı yorumcu, “ Şarkı söylemek çocukluk hayalimdi ama önceki yaşamımda kesin müzikle ilgileniyordum” ifadelerini kullandı. Gülden, ayrıca şubatta akustik çalışmalar yayımlayacağını hayranlarına duyurdu.