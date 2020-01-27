27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:15:03
Gülden'in çocukluk hayali gerçek oldu
Söz yazarı ve şarkıcı Gülden, müzik serüvenine nasıl başladığını anlattı.
Çıkardığı ve yazdığı şarkılarla sektöründe kalıcı işlere imza atan başarılı yorumcu, “ Şarkı söylemek çocukluk hayalimdi ama önceki yaşamımda kesin müzikle ilgileniyordum” ifadelerini kullandı. Gülden, ayrıca şubatta akustik çalışmalar yayımlayacağını hayranlarına duyurdu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Şarkıcı Yusuf Güney, Elazığ'daki deprem bölgesi esnaflarına tepki gösterdi: Böyle zor günde fırsatçılık yapanlara tilt oluyorum
- Para vermemek için kitap okuyor
- Sadece kendini seviyormuş
- Berna Laçin'in depremle ilgili provokasyonuna tepki! 'Hop güncelleme 6.5'
- Peruklu hırsız, Hülya Avşar’ın evini de soymuş