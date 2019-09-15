Güçlü kadın rolü bekliyor

Yakın bir arkadaşının doğum günü olduğu için dışarıya çıktıklarını söyleyen Deniz, gazetecilerle ayaüstü sohbet etti. Projeler için çalıştığını belirten güzel oyuncu, “Karakteri güçlü bir kadını oynamak istiyorum. Çünkü erkek ve kadın işi diye çok ayrılmamalı işler, bu bana tuhaf geliyor. Bir çok proje var okuduğum ama şu an net bir şey yok” dedi.

5 adet hamburger paketletti

Dilan Çiçek Deniz, fast food restoranına giderek 5 adet hamburger paketlettirdi. Görenler ‘Hepsini sen mi yiyeceksin?’ diye sormadan edemedi.