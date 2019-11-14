14 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 23:07:17
Görücüye çıktılar
Yıllar sonra yaşanan tesadüfi bir karşılaşmanın aşka dönüşme hikâyesini anlatan Söz Vermiştin filminin özel gösterimi, önceki akşam yapıldı.
Başrol oyuncuları Emre Karayel ve Aslı Tandoğan sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Tuğba Özerk’e polise hakaretten dava açıldı
- Ertan Saban sarışın bir bayanla fena yakalandı! Saat 05:30 yer Cihangir
- Mehmet Ali Erbil'in doktorundan flaş açıklama!
- Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a: 1 TL'lik vurgunum varsa ülkeyi terk edeceğim
- Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'na 'Yusuf Miroğlu' sürprizi