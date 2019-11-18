Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı!

Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına bağlanan bir kadın Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden'in Doğa adlı bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini söylemişti. Bu olayların ardından Gönül Yazar ilişkiyi bitirme kararı almıştı.

Ünlü şarkıcı Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile ayrıldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa kameralarına konuşan Yazar, ayrılığı şu sözlerle duyurdu: “Sinek küçük mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi. Biz nasıl yüz yüze bakacağız... O bakıyor da ben? Bütün güzel hislerim uçtu gitti.”