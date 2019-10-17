Gardaşa jest

Senaryoya Azerbaycan türküsüyle birlikte bir sahne eklendi. Yeşilyurt futbol takımına Azerbaycan’dan gelen transfer teklifiyle sevinen Şakir karşılama töreni hazırladı.

Sahnede Türk ve Azerbaycan bayrakları yer aldı. Merak edilenleri ve tüm sürprizleriyle Azerbaycanlıları karşılama töreni bu hafta Kalk Gidelim’de ekrana gelecek. Yapımcı Eyüp Üstün “Kardeş ülkemizden gelen tepkiler her zaman bizi çok mutlu etti. Biz de onlara teşekkürlerimizi kendi dilimizde iletmek istedik. Hatta senaryo yazılırken bizzat Azerbaycanlı bir arkadaşımı arayıp sahnelerin üzerinden birlikte geçerek hassas davrandık” dedi.