Gamze Özçelik umuda koşup, yüz güldürüyor

Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanı altındaki İdlib'deki insanlık dramına sessiz kalmayarak harekete geçen Türkiye'deki yardım kuruluşları, bölgede barınma, giyecek ve gıda yardımlarına hız verdi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak dünyanın dört bir yanındaki çocukların yüzünü güldürmek için mücadele eden Özçelik de İdlib'deki yardım kamplarına gitti.

GIDA VE BATTANİYE YARDIMI YAPTI

Özçelik, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadır kentlere yerleşen İdlibliler için yatak, gıda malzemesi, çadır ve battaniye yardımı yaptı. Çocuklarla buluştuğu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşan eski oyuncu “Ah şu buluşmalar, ah şu gülüşler yok mu? Tüm yorgunluğa, tüm zorluğa değer” şeklinde not düştü. Takipçileri “Rabbim yürüdüğünüz bu güzel yoldan ayırmasın. Hep böyle görelim, umut olun sadece oradaki çocuklara değil hepimize, tüm insanlığa umut olun” şeklinde yorumlar yaptı.