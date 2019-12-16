Funda Arar'dan erken yılbaşı kutlaması
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar geçtiğimiz akşam Antalya'da 2. Turizm Tedarik Fuarı açılışında sahne aldı.
Ülkemizin farklı şehirlerinden yaklaşık 600 otel yöneticisinin katılımıyla gerçekleşen geceye 1200 turizmci katıldı. Başarılı sanatçı yılbaşı gecesini çalışarak geçirecek olan turizmcilerin yeni yılını erken kutladı. Funda Arar, “Sizler yılbaşı gecesini binlerce kişiye hizmet ederek geçiriyorsunuz, biz sanatçılar da sahnede… Madem yılbaşında kutlama yapamıyoruz, bu gece de bizim yılbaşımız olsun” diyerek konser alanını bir yeni yıl partisine dönüştürdü. Yaklaşık 2 saat sahnede kaldığı bu özel gecede Arar konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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