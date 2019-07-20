20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:34:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:36:56
Funda Arar hayranıyla düet yapacak
Funda Arar, Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 3 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.
BAŞARILI sanatçı Funda Arar, Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 3 Ağustos'ta bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak. ARAR, konserin 2'nci bölümünde o an seçeceği izleyicileri sahneye davet edecek ve beraber şarkı söyleyecek. 5 şanslı misafir, Funda Arar'la aynı sahneyi paylaşacak.
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