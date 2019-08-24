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24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:19:56 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:20:56

Ferhat Göçer'den Sinan Akçıl'a zehir zemberek sözler

Bir düğünde Sinan Akçıl ile sahne alan Ferhat Göçer, Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel'den bahsedince Burcu Kıratlı'nın mekanı terk ettiği iddia edilmişti.

Yaşanan bu duruma sinirlenen Sinan Akçıl, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve Ferhat Göçer'i hedef alarak "Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir 'adamın', üstelik eşimin oldugu yerde yaptığı 'Densiz' bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan "kendi büyük ayıbını" düşünsün, artı 1 not: Kızım şarkısı zamanında tüm baba ve kızlara yazılmıştır. Düğünün en güzeli kadınımla bu tür olaylara her defasında beraber güldük geçtik" demişti. Bu lafların altında kalmayan Göçer'den açıklama geldi.

'SANA YAKIŞMADI SİNAN'

İşte Ferhat Göçer'in Sinan Akçıl'a yazdığı zehir zemberek sözler:

"Sussan olmuyor susmasan olmaz...

1-Yaklaşık 13 yıl önceki şarkıya ait, duygusunu ve gücünü paylaşmak adına (üstelik hikayesini paylaşabilir miyim diye kendisinden sorup izin aldıktan sonra )sahnede anlattığım bir hatırayı bu noktaya taşımak ve ağabeyine "Densiz" lafını yazmış alman sana yakışmadı Sinan...

2- Diğer şarkıyla ilgili de... İzel'in albümünde okuması için planlanan şarkı bana nasip oldu diye belirttim. İzel ile Sinan'ın bir ilişkisi olduğunu bile bilmiyordum...

3- Burcu'yu bu vesile ile incitmişsem ( ki kendisini üzecek bir durum yarattığımı düşünmüyor olsam da) özür dilerim...

4- Medya maymunluğu için harcadığın eforu eskiden olduğu gibi şarkı yazmak için harcasan yine eskisi gibi güzel hit şarkılar çıkaracağına inanıyorum... Bir ağabey tavsiyesi...

5- Ve Magazin camiasından ricam... Bütün gücümüzü, asıl gündem olması gereken, izlemeye yüreğimin dayanmadığı #EmineBulut ve nezdinde kadına, çocuğa, doğaya yapılan katliamı durmaksızın lanetlemeye ve yetkilileri önlem almaya çağırmaya adamalıyız..."

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