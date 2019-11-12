Ezo Sunal: Yanaklarından öpmek isterdim

Sanatçının kızı Ezo Sunal, babasıyla yıllar önce çekilmiş fotoğrafını yayımlayarak “Bu fotoğraftaki gibi yanaklarından öperek kutlamak çok isterdim... Ama 19 yıl sonra hâlâ bütün Türkiye birlikte kutluyoruz doğum gününü, bu muhteşem bir sevgi... İyi ki doğmuş” mesajını yazdı. Ali Sunal ise Güldür Güldür programında “Hayatta olsa 75. yaşını kutlayacaktı” diye konuştu.

Ezo Sunal, babasıyla yıllar önce çekilmiş bu fotoğrafını paylaşarak Kemal Sunal’ın yaşını kutladı.