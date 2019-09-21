21 Eylül 2019 Cumartesi 10:17:38 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:18:53
Evlilik yakın mı? Ünlü modacı aileye girdi!
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'u ailesiyle tanıştırdı. Bu durum çiftin ilişkisinin evliliğe doğru gittiğini ortaya koydu.
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, kendinden 2 yaş büyük olan modacı Zeynep Mayruk ile 7 ay önce sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini bir süre gizleyen çift, artık aşklarını kimseden saklamıyor.
AŞKLARI EVLİLİĞE Mİ GİDİYOR?
Sarıtaş, İzmirli sevgilisini geçen günlerde ailesi ile tanıştırdı. Bu durum 'Aşkları evliliğe mi gidiyor?' sorusunu akıllara getirdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı: 'Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma'