Eskilerinden para kazanacak

İkinci el kıyafetler satan bir internet sitesiyle anlaşan güzel popçu, önceki gün sosyal medyasında bu kararını açıkladı. Gardırobunun önünde çekilen bir videosunda Yener, “Bütün elbise, ayakkabı ve aksesuarlarımı satışa çıkarıyorum. Tarihini size yakında duyuracağım, beni takipte kalın” dedi.