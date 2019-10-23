23 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:16:01
Eskilerinden para kazanacak
Ünlü popçu Hande Yener, kıyafetlerini satışa çıkarma kararı aldı.
İkinci el kıyafetler satan bir internet sitesiyle anlaşan güzel popçu, önceki gün sosyal medyasında bu kararını açıkladı. Gardırobunun önünde çekilen bir videosunda Yener, “Bütün elbise, ayakkabı ve aksesuarlarımı satışa çıkarıyorum. Tarihini size yakında duyuracağım, beni takipte kalın” dedi.
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